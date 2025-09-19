El diputado frenteamplista Ariel Robles presentó un proyecto de ley que busca recortar en un 25% los salarios del presidente, vicepresidentes, ministros y viceministros durante el periodo 2026-2030.

La iniciativa plantea adicionar un transitorio a la Ley Marco de Empleo Público, de forma que las remuneraciones fijadas por la Autoridad Presupuestaria en 2023 se ajusten a la baja como señal de austeridad republicana.

“Si hay recortes en educación, si hay recortes en seguridad y no se garantizan esos fondos, lo consecuente es que tampoco los altos jerarcas reciban aumentos salariales”, señaló el diputado.

El proyecto aplicaría un transitorio a la Ley Marco de Empleo Público

Según la propuesta, el salario del próximo presidente pasaría de ¢5,56 millones a ¢4,17 millones, mientras que los vicepresidentes recibirían ¢3,96 millones, los ministros ¢3,13 millones y los viceministros ¢2,81 millones. El ajuste se justifica en la necesidad de dar el ejemplo frente a la ciudadanía en un contexto de limitaciones fiscales y reducción de inversión social.

Robles señaló que el ahorro generado contribuiría a sanear las finanzas públicas y a respaldar moralmente la exigencia de mayor responsabilidad en el gasto del Estado. La medida se aplicaría únicamente a los jerarcas del Poder Ejecutivo y no afectaría los salarios del resto del sector público.