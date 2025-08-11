El diputado y candidato presidencial por el partido Frente Amplio, Ariel Robles, hizo un comentario en referencia a Claudia Dobles, candidata presidencial por el Partido Acción Ciudadana (PAC), durante una entrevista con Asiento Extra en los 92.3 FM de Extra Radio.
En la conversación, se le consultó si su campaña es “antichavista” o “antirodriguista”, en alusión a una campaña que vaya en contra de Rodrigo Chaves, actual presidente de la República, a lo que expresó:
“Voy a empezar diciendo que no. De hecho, si fuera una campaña anti Chaves, cuando usted gane, usted no sabe qué hacer. O sea, no va para ningún lado porque su meta final era oponerse al chavismo, ¿verdad?”
Además, Robles agregó:
“Hemos sido oposición de Rodrigo Chaves, posiblemente la más clara y evidente. No una que se bajó de un avión y apareció ahorita hace como 3 días diciendo que ya basta“
En este comentario, Robles hace referencia a Claudia Dobles, quien residía recientemente en Estados Unidos y que, al concluir sus estudios en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y en la Universidad de Harvard, regresó a Costa Rica para anunciar su precandidatura por el PAC.
En un video publicitario que se volvió viral, se le observa indignada mientras escucha a Rodrigo Chaves y Laura Fernández, exministra de la Presidencia y candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO); ella se levanta molesta, exclama “¡Ya basta!”” y da a entender que entra a defender al país con su candidatura.
En la entrevista, Robles también afirmó:
“Ya basta”, claro, porque llegó hace como 3 días al país después de estar en un avión fuera de aquí, mientras el resto se llevaba los disparos como los que acabo de comentar a nivel personal.