Ariel Robles llega a manifestación en la Plaza de la Democracia

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

El exdiputado y excandidato presidencial del Frente Amplio (FA), Ariel Robles, llegó este martes a la manifestación multisectorial que se reunió en la Plaza de la Democracia y reaccionó al anuncio de una denuncia penal en su contra por parte de la oficialista Kattia Calvo.

A su llegada, Robles saludó a la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, quien también se encontraba entre los asistentes a la movilización.

Fotografía Sergio Espinoza

El frenteamplista fue consultado por Grupo Extra sobre la denuncia anunciada por Calvo, luego de la polémica generada por sus declaraciones sobre replicar en Costa Rica las manifestaciones realizadas en Francia y España.

“Eso es una pequeñez. Lo que importa es que el bloque democrático se mantenga unido”, manifestó Robles.

Fotografía Sergio Espinoza

El legislador además consideró que la acción anunciada por Calvo tiene como objetivo limitar sus declaraciones.

“Es un intento de silenciarme”, añadió.

Calvo anunció que acudiría a la vía penal contra Robles y cuestionó sus manifestaciones sobre las protestas europeas.

Fotografía Sergio Espinoza

Las declaraciones se producen en medio de la movilización multisectorial de este martes, en la que participan distintos sectores y figuras políticas frente a la Asamblea Legislativa.