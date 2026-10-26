Ariel Robles declinó nombramiento como asesor del FA en la Asamblea

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El exdiputado del partido Frente Amplio (FA), Ariel Robles, declinó a ser parte de la lista de asesores ad honorem de su fracción en la Asamblea Legislativa, según consta en las actas del Directorio del Congreso.

La decisión se tomó el el 23 de setiembre de 2023, dos meses después de su nombramiento oficial aprobado en la sesión del Directorio el 15 de julio de este año. Su nombramiento sería hasta 2030, según las actas.

El jefe de fracción del FA, José María Villalta remitió un oficio al Directorio solicitando la reorganización de personal en la bancada, de manera que en la sesión del 23 de setiembre, el Directorio Legislativo aprobó tomar nota de los movimientos y cesar oficialmente el nombramiento de Robles, quien estaba asignado en el despacho del diputado Antonio Trejos.

Temas de tiempo y trabajo

Grupo Extra consultó a Robles, quien aseguró que el cese en el cargo se debe a temas de tiempo.

“Por temas de tiempo y otros trabajos, estoy concentrado en esfuerzos políticos fuera de la Asamblea Legislativa. Mi participación solo se da en temas muy precisos y horarios reducidos. Para eso no se requería un nombramiento ad honorem formal en la Asamblea. Puedo ingresar con el proceso normal de visitas”, dijo Robles.

Durante su designación, el nombramiento estuvo sujeto a la verificación de atinencias por parte del Departamento de Recursos Humanos y al cumplimiento de la directriz de seguridad e inclusión en la póliza de riesgos del trabajo del Instituto Nacional de Seguros (INS).

A esto se suma el cese de la exdiputada del FA, Sofía Guillén, quien se desempeñaba como asesora de la frenteamplista Joselyn Sáenz.

Por otro lado, Johnatan Acuña Soto consta en la planilla fundacional de la bancada aprobada por el Directorio en la sesión extraordinaria del 1 de mayo de 2026. Está nombrado en una plaza asalariada de confianza para asesorar a la diputada María Eugenia Román.

Además esta bancada incorporó a la exdiputada del Partido Acción Ciudadana, Paola Vega, quien asesora al jefe de fracción frenteamplista, José María Villalta.