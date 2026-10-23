Ariel Robles a Kattia Calvo: “No consumo drogas”

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

El exdiputado y excandidato presidencial del Frente Amplio Ariel Robles respondió mediante una carta pública a la diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Kattia Calvo, luego de que esta lo llamara “drogadicto” durante una intervención en el Plenario Legislativo y posteriormente presentara una denuncia penal en su contra por el presunto delito de instigación pública.

Robles negó consumir drogas y cuestionó que la legisladora utilizara ese calificativo en su contra.

“Pero bueno, no consumo drogas, ni fumadas, ni tomadas, ni en supositorios. Pero enfocarse solo en el consumo no saca a nadie de una crisis de seguridad. Es un sinsentido atacar más a alguien por su consumo mientras se le quita la plata a quienes capturan a los grandes líderes narco”, manifestó.

El exlegislador sostuvo que ha evitado entrar en debates que, a su criterio, puedan aumentar el estigma contra las personas consumidoras y afirmó que el problema de seguridad debe concentrarse en las estructuras del narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción.

“Nunca he entrado en el debate mítico sobre el consumo de las drogas porque no me gustan los estigmas ni fomentar señalamientos. Tengo claro que los verdaderos problemas son los narcos, los lavadores de dinero y los políticos corruptos”, escribió.

Diputada Kattia Calvo. Foto: cortesía.

En su carta, Robles también hizo referencia a publicaciones relacionadas con un hijo de Calvo y supuestos señalamientos vinculados con drogas. Sin embargo, afirmó que no utilizaría ese asunto para atacar a la diputada ni reproducir los mismos estigmas que le atribuye.

La respuesta ocurre después de que Calvo presentara una denuncia penal contra Robles por el presunto delito de instigación pública.

La legisladora anunció esta semana que la acción fue respaldada por otros diputados del PPSO y aseguró que se fundamenta en manifestaciones realizadas por Robles relacionadas con las recientes protestas y movilizaciones sociales.