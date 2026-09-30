Ariel Mora pide disculpas por chiflar a diputada del PLN

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

El diputado oficialista Ariel Mora, mediante un video, pidió disculpas públicas por chiflar a la legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), Norjelens Lobo, durante su discurso en la tensa sesión solemne de la Asamblea Legislativa en Puntarenas.

“En cuanto a mi conducta mientras la diputada Lobo estaba en el uso de la palabra en la sesión en Puntarenas, quiero pedirle disculpas al pueblo de Costa Rica y a la diputada porque esa actitud es inaceptable y va en contra de mis principios. Yo he pedido un debate a la altura en la Asamblea y yo debo ser el primero en dar el ejemplo”, explicó Mora.

Además, el congresista indicó que el ambiente estaba muy tenso y que hubo “fuertes” ataques de la oposición, lo que ellos consideraron “temerarios”. Además, comentó que “el pueblo empezó a manifestarse fuertemente” y que se unió a ellos.

El legislador manifestó su profundo arrepentimiento y lanzó una invitación a la diputada Lobo y a los demás diputados de oposición a “construir puentes y seguir trabajando por el desarrollo de la provincia”.