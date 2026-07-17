Ariel Mora defiende devolución de nómina y pide mayor transparencia al Poder Judicial

El diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Ariel Mora, defendió la devolución de la nómina de candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional y cuestionó la transparencia del proceso de selección realizado por el Poder Judicial.

El legislador señaló que la Corte Suprema de Justicia remitió una lista de 18 aspirantes, pese a que, según afirmó, 33 de las 48 personas inscritas cumplían con los requisitos para participar en el proceso.

“Se ve claramente cuál es nuestra tesis y postura. 48 se inscribieron en el proceso para ser candidatos, 33 cumplían con el requisito, pero solo mandan la nómina de 18 cuando se tiene que mandar una nómina de 24”, manifestó Mora.

Fotografía: Mauricio Aguilar

El oficialista también aseguró que los diputados solicitaron conocer los criterios utilizados para excluir a 15 aspirantes que, de acuerdo con su versión, reunían las condiciones necesarias.

“No existen criterios, no nos los han traído. Se comprometieron a enviarlos para explicar por qué 15 personas quedaron descalificadas si cumplían con los requisitos”, añadió.

Mora sostuvo que el Poder Judicial debe brindar mayor claridad sobre la metodología aplicada para conformar la nómina enviada a la Asamblea Legislativa.