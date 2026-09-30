Ariel Mora chifla durante discurso de diputada Norjelens Lobo

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

El diputado oficialista Ariel Mora fue captado chiflando mientras la legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), Norjelens Lobo, pronunciaba su discurso durante la tensa sesión solemne de la Asamblea Legislativa en Puntarenas.

Un video muestra al legislador del Partido Pueblo Soberano (PPSO), quien se encontraba sentado en la primera fila, realizando el chiflido mientras Lobo intervenía ante el Plenario.

Cabe señalar que tanto Lobo como Mora son representantes de la provincia de Puntarenas en el Congreso, en sus respectivas provincias.

Norjelens Lobo reclamó al Directorio. Foto: Asamblea Legislativa.

La situación ocurrió en medio del desorden que marcó varios de los discursos de las bancadas opositoras, con gritos, reclamos e interrupciones provenientes también de simpatizantes del Gobierno presentes en la Casa de la Cultura de Puntarenas.

Durante su intervención, Lobo incluso tuvo que solicitar a la presidenta en ejercicio del Congreso, Esmeralda Britton, que llamara al orden.

“Señora presidenta, un llamado al orden. Y páreme el tiempo porque mi discurso está muy bueno”, expresó la diputada.

Britton tuvo que intervenir en varias ocasiones durante la sesión para pedir calma y permitir que los diputados continuaran con sus discursos.

Lobo había tomado la palabra luego de que el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, le cediera parte del tiempo correspondiente a la bancada liberacionista.

Hasta el momento de esta publicación, la fracción oficialista no se ha referido sobre las acciones de Mora.

La sesión solemne se desarrolló en Puntarenas en el marco de los homenajes a Juan Rafael Mora Porras y al general José María Cañas.