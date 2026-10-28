Ariel Mora ante decisión de Laura Fernández sobre Transpacífico: “Es un gran acierto”

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El diputado oficialista Ariel Mora respaldó la decisión de la presidenta Laura Fernández de no continuar con la firma del Acuerdo Transpacífico y calificó el anuncio como un “gran acierto” del Poder Ejecutivo.

El legislador señaló que, antes de la decisión presidencial, había mantenido una posición cautelosa frente al acuerdo debido a que desconocía los términos finales de la negociación y había advertido a representantes del sector productivo que su respaldo no estaba garantizado.

“Consideramos un gran acierto el anuncio que acaba de dar nuestra señora presidenta de la República acerca del tratado transpacífico y los términos en los cuales se estaba llevando a cabo esta conversación con el país. Creemos que debe haber transparencia y creemos que debe haber muy buena comunicación”, manifestó Mora.

Foto: Archivo.

Primero los productores

El diputado aseguró que su principal condición para eventualmente respaldar el acuerdo era que este no perjudicara a los agricultores y productores costarricenses.

“La postura mía como diputado, lo que yo les decía a los sectores, era que si el tratado no estaba bien negociado, no iba a contar con mi voto, pero que de momento desconocía el contenido”, explicó.

Mora agregó que su posición estaba marcada por la protección de la producción nacional. Tras el anuncio de Fernández, el legislador consideró que la mandataria terminó coincidiendo con esa posición.

“Doña Laura hoy, gracias a Dios, con este anuncio reafirma esa postura y finalmente archiva y no lleva a la firma este tratado”, concluyó.