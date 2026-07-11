¿Argentina y Noruega parten como favoritas?

Kansas City y Miami, EE. UU., EFE. – Argentina juega contra Suiza, hoy a las 7 p.m. en el Arrowhead de Kansas, por el pase a las semifinales del Mundial, por mantener viva la esperanza de revalidar el título y por ofrecerle a Leo Messi, su capitán, otros dos partidos en una Copa del Mundo.

Ganadora de dos extenuantes eliminatorias ante rivales que parecían accesibles, Cabo Verde y Egipto, la campeona del mundo debe demostrar ahora qué argumentos mantiene para seguir considerándose favorita.

Porque, pasada la euforia, surgen las dudas. El equipo de Lionel Scaloni superó dos situaciones límite con más emotividad que fútbol y dejó ver grietas donde hasta los dieciseisavos aparecía como un conjunto compacto.

Haaland contra Kane

Miles de aficionados noruegos tomaron Miami Beach al grito de ‘ro’ (remar, en noruego) para recrear la ya icónica celebración en la víspera del partido de cuartos de final del Mundial contra Inglaterra. El choque empieza a las 3 p.m.

Rodeados por la arena de la playa y las palmeras, las camisetas rojas con la cruz azul y blanca se unieron al unísono en largas filas humanas para simular que remaban un barco vikingo, acompañados de decenas de turistas que se sumaron al festejo. El número de hinchas noruegos en el sur de Florida no ha parado de crecer en los últimos días, desde que la selección escandinava eliminó a Brasil en octavos de final.

“Hicimos dos grandes remadas para activar la energía y mostrar nuestro apoyo a los chicos”, dijo a EFE Peter, uno de estos aficionados que vestía un pantalón con un diseño de mosaico con la bandera noruega.

Junto a él, decenas de personas paseaban por la popular Ocean Drive vestidos con gorros vikingos y banderas en la espalda, la mayoría de ellos con la camiseta de Erling Haaland.