Argentina y Colombia van por el pase a cuartos: ¿a qué hora y dónde ver los juegos?

Este martes se termina de definir los dos últimos clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026 y contará con la presencia de dos selecciones sudamericanas.

La primera en entrar al terreno es la campeona del mundo. Argentina de Lionel Messi se mide ante la Egipto de Mohamed Salah a las 10:00 a.m. en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Los argentinos pasaron a esta ronda con su triunfo luchado ante Cabo Verde, mientras que los Faraones lo hicieron en la tanda de penales ante Australia.

Foto: AFP

La jornada finalizará con el encuentro entre Suiza y Colombia. Los cafeteros llegan como favoritos tras superar a Ghana; por su parte, los suizos clasificaron al dejar en el camino a Argelia con mucha tranquilidad. Este juego está para las 4:00 p.m. y la sede será el BC Place de Vancouver, Canadá.

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Ambos partidos se podrán observar a través de la pantalla de FOX+. Asimismo, los ganadores de estas dos llaves se verán las caras en la siguiente ronda por un cupo a semifinales.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra