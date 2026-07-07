El partido entre la Argentina de Messi y el Egipto de Mohamed Salah se enfrenta este martes 7 de julio a las 10:00 a.m., hora de Costa Rica, para buscar el pase a los 4tos de final del Mundial 2026.
En Grupo Extra, se consultó a tres inteligencias artificiales: ChatGPT, Copilot y Gemini sobre el posible vencedor en este partido, donde figuran dos de las selecciones favoritas de los amantes al balompié.
Las inteligencias coincidieron en que la favorita para avanzar a la siguiente fase es Argentina, tras solicitarles que actuaran como analistas deportivos y que su criterio se basara en el rendimiento de las selecciones, individualidades de jugadores, partidos y resultados en el mundial de 2026, además de los antecedentes históricos entre ambos equipos.
A continuación, lo indicado por la inteligencia artificial:
Según el análisis de la IA, Argentina parte como favorita para vencer a Egipto y avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.
La Albiceleste llega con mayor jerarquía, mejor plantel y más experiencia en partidos de eliminación directa. Además, mantiene figuras determinantes y una estructura competitiva bajo el mando de Lionel Scaloni.
Egipto, por su parte, aparece como un rival incómodo, con una defensa ordenada y jugadores capaces de hacer daño al contragolpe, especialmente Mohamed Salah.
El pronóstico de la IA da como ganador a Argentina, con un marcador probable de 2-0 o 2-1.
Según el análisis de la IA, Argentina es la principal favorita para vencer a Egipto y avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026. La Albiceleste llega con mejor rendimiento colectivo, mayor experiencia en fases decisivas y figuras determinantes como Lionel Messi, mientras que Egipto apuesta al liderazgo de Mohamed Salah y a su solidez defensiva. Aunque se espera un partido competitivo, el pronóstico favorece a Argentina con un marcador estimado de 2-1 y una probabilidad de clasificación cercana al 75%.
En el marco de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, la inteligencia artificial (IA) y los modelos estadísticos de análisis deportivo perfilan a Argentina como la clara favorita para superar a Egipto y meterse entre los ocho mejores equipos del planeta.
Con un 69.1% de probabilidades de victoria según los modelos de Opta, se proyecta un triunfo de Argentina por 2-0 o 3-1, sellando su boleto a Cuartos de Final donde esperaría al vencedor del duelo entre Suiza y Colombia.