El partido entre la Argentina de Messi y el Egipto de Mohamed Salah se enfrenta este martes 7 de julio a las 10:00 a.m., hora de Costa Rica, para buscar el pase a los 4tos de final del Mundial 2026.

En Grupo Extra, se consultó a tres inteligencias artificiales: ChatGPT, Copilot y Gemini sobre el posible vencedor en este partido, donde figuran dos de las selecciones favoritas de los amantes al balompié.

Las inteligencias coincidieron en que la favorita para avanzar a la siguiente fase es Argentina, tras solicitarles que actuaran como analistas deportivos y que su criterio se basara en el rendimiento de las selecciones, individualidades de jugadores, partidos y resultados en el mundial de 2026, además de los antecedentes históricos entre ambos equipos.

A continuación, lo indicado por la inteligencia artificial:

ChatGPT

Según el análisis de la IA, Argentina parte como favorita para vencer a Egipto y avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.

La Albiceleste llega con mayor jerarquía, mejor plantel y más experiencia en partidos de eliminación directa. Además, mantiene figuras determinantes y una estructura competitiva bajo el mando de Lionel Scaloni.

Egipto, por su parte, aparece como un rival incómodo, con una defensa ordenada y jugadores capaces de hacer daño al contragolpe, especialmente Mohamed Salah.

Argentina’s forward #10 Lionel Messi celebrates with teammate Argentina’s defender #26 Nahuel Molina scoring his team’s first goal during the 2026 World Cup round of 32 football match between Argentina and Cape Verde at the Miami Stadium in Miami Gardens on July 3, 2026. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

El pronóstico de la IA da como ganador a Argentina, con un marcador probable de 2-0 o 2-1.

Copilot

Según el análisis de la IA, Argentina es la principal favorita para vencer a Egipto y avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026. La Albiceleste llega con mejor rendimiento colectivo, mayor experiencia en fases decisivas y figuras determinantes como Lionel Messi, mientras que Egipto apuesta al liderazgo de Mohamed Salah y a su solidez defensiva. Aunque se espera un partido competitivo, el pronóstico favorece a Argentina con un marcador estimado de 2-1 y una probabilidad de clasificación cercana al 75%.

Gemini

En el marco de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, la inteligencia artificial (IA) y los modelos estadísticos de análisis deportivo perfilan a Argentina como la clara favorita para superar a Egipto y meterse entre los ocho mejores equipos del planeta.

Así celebró la figura de Egipto.

Con un 69.1% de probabilidades de victoria según los modelos de Opta, se proyecta un triunfo de Argentina por 2-0 o 3-1, sellando su boleto a Cuartos de Final donde esperaría al vencedor del duelo entre Suiza y Colombia.