Argentina nunca deja de creer y firma su pase a cuartos de final

“La Scaloneta” lo hizo de nuevo y firma una remontada para los libros de historia al ganarle 3-2 a Egipto en los octavos de final.

Los africanos llegaban como una de las revelaciones del torneo y con ganas de eliminar a la campeona del mundo, mientras que los sudamericanos afrontaban este juego como una final más después del agónico triunfo sobre Cabo Verde.

Al minuto 15, los Faraones se adelantaron en el marcador con la anotación de Yasser Ibrahim con un letal cabezazo que batió a Emiliano Martínez y lo dejó sin moverse de donde se encontraba. Seis minutos después, Lionel Messi tendría la posibilidad de emparejar las acciones desde el punto de penal, pero el guardameta Mostafa Shobeir le ahogó el grito de gol.

Al 67‘, Mostafa Ziko silenció a todo el Lumen Field de Seattle y con ello su país estaba dando el batacazo ante una de las grandes favoritas a llevarse el título; todo parecía que aquí se acababa para los sudamericanos.

No obstante, los argentinos siempre cuentan con dos cosas: pasión y garra. Al 79‘, Cristian Romero le devolvía la esperanza a toda una nación con otro remate de cabeza que no pudo retener el portero Shobeir.

Solo cuatro minutos después, Lionel Messi no podía faltar a la fiesta. El astro remató de manera potente y hasta con ayuda del larguero, sellaba el empate y la palabra “creer” estaba nuevamente en la cabeza de los aficionados de la Albiceleste.

Y cuando todo parecía indicar que el juego se iba al tiempo extra, Enzo Fernández al 90’+2 se levantaba por los aires y de un ajustado remate de cabeza, dejó sin garganta a todo un país y a demás fanáticos de Argentina presentes en el mundo con uno de los regresos más emocionantes de la historia de la Copa del Mundo.

Con este triunfo, la Albiceleste enfrentará al ganador entre Suiza y Colombia en los cuartos de final.

Alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni.

Egipto: Mustafa Shoubir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia, Karim Hafez; Marwan Attia, Mohanad Lashin, Emam Ashour; Mostafa Zico, Mohamed Salah, Haissem Hassan.

DT: Hossam Hassam.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra