

Jorge Alpízar Solano

La Selección de Argelia apuntó su nombre entre los clasificados a la Copa Mundial de Norteamérica 2026, tras golear a Somalia (3-0). Con Riyad Mahrez como gran líder en ofensiva, los “Zorros del Desierto” ponen fin a 12 de años sin clasificar a la máxima cita planetaria.

Los argelinos despacharon a los somalíes con doblete del ariete del Wolfsburgo Mohamed Amoura y un gol de Mahrez, estrella del Al-Ahli saudí. Los Fennecs, como también se les conoce, fueron amplios dominadores en el Grupo G de la fase de clasificación para el Mundial.

Sus únicos tropiezos fueron contra Guinea. Ante dicho rival, perdieron 2-1 en casa el 6 de junio de 2024 y luego empataron en Casablanca, Marruecos, el 8 de septiembre de 2025 (0-0).

Los argelinos no son ajenos a dar de qué hablar en mundiales, pues aún está fresco el recuerdo de su clasificación a octavos en Brasil 2014.