La Selección de Argelia apuntó su nombre entre los clasificados a la Copa Mundial de Norteamérica 2026, tras golear a Somalia 3 a 0.

Con Riyad Mahrez como gran líder en ofensiva, los “Zorros del Desierto” ponen fin a 12 de años sin clasificar a la máxima cita planetaria.

Los argelinos despacharon a los somalíes con doblete del ariete del Wolfsburgo Mohamed Amoura y un gol de Mahrez, estrella del Al-Ahli saudí.

El cuadro dirigido por Vladimir Petkovic disputará su quinto mundial con otras estrellas como Nabil Bentaleb (Lille), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Aissa Mandi (Lille) y Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt).

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra