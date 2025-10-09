La Selección de Argelia apuntó su nombre entre los clasificados a la Copa Mundial de Norteamérica 2026, tras golear a Somalia 3 a 0.
Con Riyad Mahrez como gran líder en ofensiva, los “Zorros del Desierto” ponen fin a 12 de años sin clasificar a la máxima cita planetaria.
Los argelinos despacharon a los somalíes con doblete del ariete del Wolfsburgo Mohamed Amoura y un gol de Mahrez, estrella del Al-Ahli saudí.
El cuadro dirigido por Vladimir Petkovic disputará su quinto mundial con otras estrellas como Nabil Bentaleb (Lille), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Aissa Mandi (Lille) y Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt).
Jorge Alpízar Solano
Colaborador Grupo Extra