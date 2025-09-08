Pese a haber anunciado una mejora en el precio de la luz para el 2026, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aclaró que la solicitud tarifaria presentada en realidad representaría un aumento para los costarricenses.

Según señaló el vocero de la Aresep, el Institito Costarricense de Electricidad (ICE) envió un aumento del costo en todas las partes del proceso eléctrico: Generación, Transmisión, Distribución y Alumbrado Público.

Mario Mora, intendente de Energía

Según explicó Mario Mora, intendente de Energía, “el estudio ordinario determina los niveles de eficiencia operativa que tiene el ICE, y en ese estudio no recibimos una solicitud de rebaja específica, y vamos a tener que hacer un estudio detallado de las solicitudes de aumento”.

El ICE por su parte, había dado a conocer que para el 2026 se proyectaba una rebaja de 2.3% en sus recibos, es decir, un aproximado de ¢300 para los hogares que tuvieran un consumo promedio de ¢17.000 mensuales.

Este monto dista mucho del proyectado por la Aresep, quienes señalaron una posible rebaja del 13% gracias a la disminución en el uso de combustible fósil para producir energía.