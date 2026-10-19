Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Los conductores costarricenses podrían enfrentar un nuevo incremento en el precio de los combustibles a partir del próximo mes de noviembre.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) planteó este ajuste con base en el costo de los embarques de derivados del petróleo importados por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) entre el 11 de septiembre y el 8 de octubre.

Dentro de las variaciones propuestas, la gasolina regular sufriría el alza más pronunciada al subir 89 colones por litro, mientras que el litro de gasolina súper se encarecería 42 colones y el diésel aumentaría 23 colones:

Súper = ₡764 a ₡806

Diésel = ₡785 – ₡808

Regular = ₡719 a ₡808

El ajuste también podría afectar a las familias y comercios que utilizan gas para cocinar: El cilindro de 25 libras experimentaría una subida de 546 colones, pasando de 7.172 colones a 7.718 colones.

En contraste, la presentación de LPG en mezcla 70-30 mantendría su tarifa actual de 390 colones sin variaciones.

El conflicto en Medio Oriente ha generado subidas en los precios de la gasolina.

Entre los factores principales destacan las tensiones bélicas en Medio Oriente, la menor disponibilidad y bajos inventarios de diésel en Estados Unidos, las restricciones a la producción impuestas por Rusia y el incremento constante en los costos de transporte y logística.

Las nuevas tarifas entrarán en vigor una vez que la resolución oficial sea publicada en el diario oficial La Gaceta.