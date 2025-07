Con una creciente problemática de más rutas de autobús abandonadas por las empresas a cargo, y una baja constante de usuarios en el transporte público, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) propone realizar modificaciones a la forma en que se establece el costo del pasaje.

Según explicó Daniel Fernández, encargado de la Dirección de Desarrollo de la Regulación, la modificación de esta metodología permitiría realizar aumentos o rebajas en aquellos trayectos que no cuenten con una empresa a cargo.

“La primera modificación está relacionada con la habilitación para que la Intendencia de Transporte pueda fijar tarifas a aquellas rutas que no tienen un operador asignado o rutas que hayan quedado en abandono”, señaló Fernández a Diario Extra.

Por su parte, el funcionario Juan Carlos Pereira, de la misma dirección, explicó que actualmente el modelo cae en un “círculo vicioso”, pues no se puede poner nuevos precios sin una empresa a cargo, y las autobuseras no toman las rutas por los malos montos que se manejan.

“Se necesita información de las carreras, del volumen de pasajeros, las placas que están autorizadas para operar el servicio, para tener costos como la depreciación y rentabilidad, así como también otros costos relacionados con lo que es el pago electrónico, las instalaciones y los terrenos, por lo que sin tener operador no hay información; no se puede calcular la tarifa y los operadores no se interesan en la ruta”, especificó.