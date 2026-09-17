Área de Salud suma más espacios para exámenes

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El área de salud Pérez Zeledón fortaleció su servicio de laboratorio clínico para facilitar el acceso a exámenes de control y dar mayor continuidad a la atención de las personas usuarias.

Como parte de estas mejoras, la capacidad para la toma de muestras en el hospital Fernando Escalante Pradilla pasó de aproximadamente 300 a 420 cupos diarios, lo que representa un incremento cercano al 40%.

Entre los exámenes contemplados están la glicemia, hemoglobina glicosilada, perfil lipídico, creatinina, estimación de la función renal, examen general de orina y microalbuminuria, según la valoración médica.

Estos estudios son fundamentales para detectar riesgos, dar seguimiento a enfermedades como hipertensión, diabetes, dislipidemia y obesidad, y tomar decisiones oportunas sobre el tratamiento de cada paciente.

Las mejoras también permitieron habilitar una nueva sede para la toma de muestras en el Centro Integral de Salud, en San Isidro, fuera de las instalaciones hospitalarias.

La medida busca acercar el servicio a una población que se caracteriza por vivir en comunidades dispersas y, en algunos casos, a grandes distancias de los establecimientos de salud.

La doctora Lizeth Blanco Porras, microbióloga del área de salud de Pérez Zeledón, explicó que esta nueva sede permite descongestionar el hospital y facilitar que las personas lleguen a sus consultas médicas con los resultados de laboratorio disponibles.

La estrategia también busca fortalecer el seguimiento de personas con enfermedades crónicas y facilitar que completen las distintas etapas de su atención, desde la detección de un riesgo hasta la revisión de resultados y el seguimiento médico.