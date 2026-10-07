Área de Salud Alajuelita traslada atención a sede central

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El Área de Salud de Alajuelita decidió trasladar la atención vespertina de varios Ebais a la sede central, como medida de seguridad.

Ante el ataque armado que se presentó frente al Ebais de Concepción de Arriba de Alajuelita, las autoridades de salud decidieron trasladar la atención vespertina a la clínica de Alajuelita, sede central del área de salud, según informó el Dr. Álvaro Tejera, director del área de salud.

Dentro de esta medida se incluyen los Ebais de Corina Rodríguez y Tejarcillos; todas las consultas que se brinden en estas tres áreas a partir del 8 de octubre en los horarios de lunes a viernes de 4:00 pm a 10:00 pm y sábados de 8:00 am a 3:00 pm se brindarán en la sede central.

El cambio es por tiempo indefinido y rige solamente en la atención vespertina. Todas las consultas que se realicen en horario de la mañana serán en sus sedes habituales, incluyendo el Ebais de Concepción Arriba, que reabrirá a partir de mañana 8 de octubre.