Señala Jeancarlo Córdoba, experto en salud pública

La decisión de los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales de archivar el proyecto sobre vaporizadores es un error, así lo señala Jeancarlo Córdoba, experto en Salud Pública de la Universidad de Costa Rica, quien afirma que la iniciativa les hubiera dado un mayor músculo legal a las autoridades para regular el uso de estos dispositivos.

Según explicó el experto en entrevista con Diario Extra, a pesar de que la iniciativa tenía varios puntos cuestionables, hubiera sido un insumo más para avanzar en un control más estricto.

Más aún tomando en cuenta la cantidad de variables de vaporizadores que se encuentran hoy en día en el mercado, puesto que rápidamente se ha convertido en negocio la importación y venta de estos productos con sustancias, sabores, formas y tamaños diferentes.

Situación que pone cuesta arriba la fiscalización y revisión de estas sustancias, así como de los impactos que pueda tener sobre la salud de las personas consumidores.

Sin embargo, Córdoba resalta que una de las principales falencias era el tema de impuestos, ya que la recaudación de dinero para ser destinado en partidas específicas no era del todo claro.

Sobre el impacto a la salud

“Nosotros deberíamos empezar a defender el interés común, el interés de la de la gente, porque al fin y al cabo un menor de edad, 12 o 13 años, no está pensando en el cáncer, no está pensando que a los 25 tal vez va a tener problemas pulmonares solo está pensando en los amigos”.

Sobre los impuestos

“Al subir los impuestos básicamente usted va a reducir el consumo de las personas y esto podría generar recursos frescos para las mismas autoridades para que sigan combatiendo y no solo eso, también tratando a las personas que ya padecen alguna enfermedad por el uso de las sustancias”.

Expediente enterrado

El expediente 24.624 impulsado por el Ejecutivo pretendía crear una reforma a la Ley 10.066, la cual reglamenta los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), así como los dispositivos electrónicos que utilizan tabaco calentado y tecnologías similares. Entre sus objetivos estaba crear un nuevo impuesto del 20% sobre la importación o fabricación de estos productos, además de exigir etiquetado con información sobre las sustancias utilizadas.

¿Qué busca el nuevo proyecto?

Había algunas nuevas obligaciones para estado, como ofrecer programas de cesación que no se mencionan específicamente para cigarrillos electrónicos, pero que le incluye la Ley 9028 de control de tabaco. Se definían cosas más amplias, en este momento la legislación habla de nicotina, pero los nuevos productos ya no utilizan solo nicotina natural, sino que utilizan nicotina sintética que viene derivada del petróleo.

Pruebas científicas para justificar regulación

Esa evidencia se sigue construyendo día con día, pero ¿cuál es el problema? Hay millones de millones de combinaciones, si hay un dispositivo con ciertas características, A, B y C, el tamaño del tanque y empiezo a hacer un estudio hoy probablemente cuando mi estudio termine, los efectos que yo demuestre en este este año van a ser de un dispositivo que ya no está en el mercado y yo no puedo generalizar ese conocimiento de ese estudio a toda la población.

¿Restringía la comercialización?

Se prohibía el tema de la venta por medios no presenciales sin verificación de edad que en este momento la ley 10.066 (dispositivos electrónicos) no lo contempla, pero la 9028 sí.

¿Qué tan débil quedó la legislación actual?

No es que el proyecto se rechazó, entonces ya todo el mundo puede vapear o ya todo el mundo vapear en cualquier lugar. En realidad, no, la legislación se mantiene entonces no hay desmejoramiento de las condiciones que en este momento se dan.

A nivel regional, ¿Qué tan rezagado en Costa Rica?

Hay algunos países que van mejor, no todos, Costa Rica sigue siendo pionero en muchas en muchas regulaciones, pero Uruguay sigue siendo la punta de lanza, nosotros estamos un poquito detrás. No solo en legislación, sino en interferencia de la industria y en las políticas y también en algunos proyectos claves que deberíamos avanzar, ahí sí me parece que estamos quedándonos.

¿Fue un error archivar el proyecto?

La iniciativa venía a fortalecer la legislación que ya existe, yo sí considero que claramente es un desatino archivar el proyecto de vaporizadores porque no se permitió avanzar un poquito más. En temas de control de tabaco, lo que se busca es de manera progresiva ir mejorando la legislación.

Fallos sobre esta iniciativa

Querían eliminar todos los impuestos con destinos específicos en los cuales se otorga de una vez la partida y el uso que se debe usar el dinero. En este momento la Ley 10.066 determina que el 100% de los recursos que se recoge del impuesto debe ser trasladado a la Caja para temas de prevención y tratamiento relacionado con los discapacitados.