Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico sepultaron el proyecto sobre disposición de bienes del crimen organizado por aparentes vacíos legales y riesgo para el sistema antilavado.

Se trata del expediente 25.279, denominado “Ley para facultar al Instituto Costarricense sobre Drogas la disposición de bienes incautados de la delincuencia organizada”, que fue rechazado de manera unánime.

La propuesta pretendía modificar el artículo 20 de la Ley N.º 8754 para autorizar al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) a vender o subastar anticipadamente bienes bajo medida cautelar mediante una anotación registral.

El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, explicó que exigir indicios de un delito específico desnaturalizaba el comiso administrativo de patrimonios no justificados, anulando su eficacia en el combate al lavado de activos.

“Esto podría violentar derechos de los particulares, expone al Estado a demandas millonarias si después no se logra concretar demostrar que hay una falta de justificación del incremento patrimonial”, dijo.

Aunque diputados, como la legisladora oficialista Kattia Calvo, reconocieron que la intención inicial de evitar que los bienes se deterioren durante juicios largos era válida, el texto contenía errores de fondo imposibles de subsanar mediante mociones.

“Consideramos que una privación anticipada del derecho de propiedad es muy riesgosa si no hay una sentencia firme y no hay forma de corregir esta parte”, explicó.

Para las diputaciones, la iniciativa presentaba vacíos graves respecto a la depreciación de bienes y la restitución del precio obtenido en subastas.

Por estas razones, los diputados concluyeron que el proyecto representaba un retroceso legal y acordaron retirar las mociones para rechazarlo y archivarlo por unanimidad.