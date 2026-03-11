Archivan propuesta para fortalecer el IVM pese a dictamen positivo

La Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa archivó el proyecto de ley expediente 24.727, el cual buscaba fortalecer el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), un día después de su dictamen positivo.

De acuerdo con el proponente del proyecto, Alejandro Pacheco, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Kattia Rivera, presentó una moción de revisión a la votación que dictaminó esta iniciativa.

El documento pretendía que la mitad del aporte patronal que recibe el Banco Popular y de Desarrollo Comunal se destine al régimen perteneciente a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), lo cual inyectaría ₡38 mil millones al año, según el proyecto.

De acuerdo con el socialcristiano, esta propuesta fue originalmente presentada a la corriente legislativa bajo el expediente 21.602 por el diputado Pedro Muñoz y María Inés Solís. Sin embargo, su plazo cuatrienal venció antes de finalizar su trámite en el Plenario.