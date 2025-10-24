Árbol mata motociclista: así quedó casco y moto

Un árbol cayó sobre un motociclista y lo mató, esto la noche de este jueves, en el sector entre Río Cañas y Belén de Carrillo Guanacaste.

La emergencia se dio cerca de las 8:40 p.m., según el reporte de la Cruz Roja Costarricense.

En apariencia y según reportes preliminares, la víctima se trataría de un hombre de 23 años. La identidad debe ser confirmada por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Fotografías evidencian cómo quedó el casco y la motocicleta del conductor tras el mortal hecho.

Fotografía cortesía corresponsal Manuel Gutiérrez

Fotografía cortesía corresponsal Manuel Gutiérrez

Testigos aseguran que las intensas lluvias en la zona fueron la causa del accidente que acabó con la vida del joven.

Fotografía cortesía corresponsal Manuel Gutiérrez

Con información de corresponsal Manuel Gutiérrez.