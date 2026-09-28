Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Una mujer resultó herida luego de que un árbol cayera sobre el vehículo en el que viajaba la tarde de este lunes, en Quebrada Honda de Colón de Mora, San José, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

La emergencia fue reportada a las 4:32 p.m. Al llegar al sitio, los socorristas encontraron a la afectada atrapada dentro de la estructura del automotor, por lo que fue necesaria la intervención conjunta con el Cuerpo de Bomberos para lograr su liberación.

“Con maniobras de rescate vehicular en conjunto con Bomberos, se logra la liberación de la misma. Es estabilizada por nuestro personal paramédico y trasladada en una condición crítica al Hospital del Trauma”, detalló Ricardo Arias, vocero de la Cruz Roja Costarricense.

Para atender el incidente, la benemérita movilizó unidades de soporte básico, soporte avanzado y rescate.

Tras ser liberada y estabilizada por el personal paramédico, la mujer fue trasladada en condición crítica al Hospital del Trauma.

Redacción: Luis Diego Mora