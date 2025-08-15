La caída de un árbol de gran tamaño sobre un tráiler en las cercanías de la Escuela de Chilamate en Puerto Viejo de Sarapiquí, provoca la afectación de varios vehículos que transitaban por la zona.

Debido a las condiciones climáticas de este jueves, varias regiones del país se han visto afectadas por caídas de árboles. Los fuertes vientos y lluvias han hecho estragos en casas y carreteras.

Se reporta caída de árbol en diferentes zonas del país. Fotografía: cortesía

De esta forma avanzarán la Onda Tropical #23 esta noche:

Según El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) para la noche de este jueves 14 de agosto se espera que la onda tropical #23 abandone completamente el país.

Durante la primera parte de la noche se esperan aguaceros fuertes y tormenta eléctrica con posibles ráfagas ocasionales de viento en el Caribe, Zona Norte y también en el Pacífico Sur.

Por su parte, en el Valle Central se mantendrán lluvias moderadas y fuertes ráfagas de viento.

Y en el resto del país habrá posibles lluvias dispersas.

Acumulados estimados entre 30-60 mm en periodos de 3 a 6 horas, son posibles montos superiores de manera localizada.