Árbitro salvadoreño pitará la semifinal

Dallas, Estados Unidos, AFP. – El árbitro salvadoreño Iván Barton ha sido designado por la FIFA para dirigir la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia, que se disputará en Arlington, cerca de Dallas.

El colegiado de 35 años ya ha arbitrado en otros tres partidos de este Mundial, uno de ellos los octavos de final entre Colombia y Suiza. Sin embargo, su acción más destacada llegó durante el Turquía-Paraguay, en el que mostró cartulina roja a Miguel Almirón por haberse cubierto la boca mientras hablaba con un adversario durante un altercado.

Para evitar incidentes como los supuestos insultos racistas del argentino del Benfica Gianluca Prestianni al brasileño del Real Madrid Vinicius, en un partido de la Liga de Campeones esta misma temporada, la FIFA anunció a finales de abril que a partir de este Mundial se expulsará a quienes hicieran ese gesto que se volvió común en las canchas.

Durante el partido, fue avisado por el VAR y tras revisar las imágenes mostró cartulina roja a Almirón, aplicando por primera vez esta regla en el Mundial.

El salvadoreño, de 35 años, es árbitro internacional desde 2018. Barton ya dirigió tres encuentros en el Mundial 2022 pero nunca ha arbitrado todavía a España ni a Francia.

Dispone de una sólida experiencia en la zona CONCACAF, donde ha arbitrado varias finales de Copa de Campeones.