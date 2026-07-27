Árbitro que pitó la final del Mundial anunció su retiro

El árbitro esloveno Slavko Vinčić puso fin a su carrera profesional luego de dirigir la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, disputada en Nueva Jersey.

La noticia fue confirmada por la Federación Eslovena de Fútbol (NZS) mediante un comunicado oficial, en el que anunció el retiro de quien durante más de una década fue uno de los árbitros de mayor prestigio del fútbol europeo e internacional.

Con su despedida, la UEFA pierde a uno de sus jueces de mayor confianza. Vinčić, de 46 años, cerró una trayectoria de 16 temporadas en la élite, marcada por designaciones en los torneos más importantes del continente y del mundo.

La final mundialista representó el punto culminante de una carrera que también incluyó finales de la Liga de Campeones de la UEFA y la Europa League, además de cuatro participaciones en fases finales de la Eurocopa.

Expulsó a Enzo Fernández de Argentina en la final del Mundial 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Su desempeño en la Copa del Mundo también le valió el reconocimiento de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), que lo distinguió como el mejor árbitro del torneo.

En el comunicado de despedida, la Federación Eslovena destacó que Vinčić “consolidó su estatus como uno de los mejores árbitros de la historia” al dirigir el partido más importante del calendario futbolístico.

Ahora se espera que el silbatero reciba un homenaje en Eslovenia y que la NZS lo reconozca oficialmente como el árbitro más destacado en la historia del país, cerrando así una carrera que deja una huella importante en el arbitraje internacional.