Árbitro esloveno que pitará la final estuvo preso

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra

Con la final a la vuelta de la esquina, pues se juega el domingo a la 1 p.m., la FIFA dio a conocer al encargado de impartir justicia.

El silbatero central será el esloveno de 46 años, Slavko Vincic, quien estará acompañado de sus compatriotas Tomás Klancnik y Andraz Kovacic como primer y segundo asistente respectivamente. Asimismo, los jordanos Adham Makhadmeh y Hammad Alkalaf serán el cuarto silbatero y el de reserva.

El detalle con Vincic fue que tuvo un antecedente policial en 2020. El balcánico fue arrestado en una casa en Bosnia y Herzegovina debido a tener una presunta vinculación con una red de narcotráfico y prostitución.

En el operativo, la policía localizó a 26 hombres y nueve mujeres, además de incautar diez armas de fuego, catorce dosis de cocaína y nueve pastillas de sustancias ilícitas. La detención se dio junto a Tijana Maksimović, señalada por la policía como la cabecilla de la organización criminal y quien se declaró culpable en enero de 2021.

Por el contrario, el oriundo de Maribor fue absuelto de toda culpa; tras declarar ante las autoridades en calidad de testigo.

Esto hizo que quedara libre de cargos y pudiera reanudar su carrera como árbitro de manera internacional, donde tuvo participación en juegos como la final de la Champions League 2024 entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund.