La Selección de Costa Rica conoció el referí central que dirigirá el duelo ante Nicaragua, este lunes a las 8 p.m., por eliminatoria. Se trata de un viejo conocido que trae buenos recuerdos en duelos de ticos contra pinoleros.

El encargado de impartir justicia será el salvadoreño Ismael Cornejo, de 37 años, quien dirigió el juego de vuelta entre Liga Deportiva Alajuelense y Real Estelí por la final de Copa Centroamericana 2024.

En aquella ocasión los representantes nacionales sonrieron en el duelo dirigido por Cornejo, pues los manudos se coronaron bicampeones en el Estadio Alejandro Morera Soto con victoria de 2-1.

El juez estará acompañado por Juan Francisco Zumba y Geovany García como asistentes, quienes también son de nacionalidad cuscatleca. El cuarteto lo completa José Torres, de Puerto Rico; en el VAR estarán Luis Enrique Santander y Lizzet Amairany García, de nacionalidad mexicana.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra