Un escándalo mueve el fútbol colombiano, luego de que la referí Vanessa Ceballos fuera agredida durante un partido.

El hecho se dio durante un juego de la Liga de Futbol Magdalena en Aracataca, Colombia, torneo de carácter amateur organizado por la División Aficionada del Fútbol Colombiano.

Ceballos sancionó con tarjeta roja a un futbolista que se encontraba en el banco de suplentes al minuto 66.

Ante la expulsión, el jugador encaró a la jueza y le propinó una cachetada, para posteriormente darle la espalda e irse.

La reacción de la referí fue bastante intensa, incluso tuvo que ser contenida por los presentes para que no devolviera la agresión.

El partido era disputado entre el Deportivo Quique y Real Alianza Aracataca, y el jugador fue identificado por el narrador del cotejo como Bolívar.

El hecho fue grabado y no tardó en hacerse rápidamente viral, generando una ola de críticas al respecto.