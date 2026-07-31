Araya Vlogs es nominado a galardón internacional

El creador de contenido Christopher Araya, conocido en redes sociales como Araya Vlogs, fue anunciado como uno de los nominados a los Premios Juventud 2026.

El influencer fue incluido en la categoría #ModoAvión, un reconocimiento que destaca a los creadores digitales dedicados a compartir contenido sobre viajes, aventuras y estilo de vida.

En esta categoría competirá con figuras internacionales como Alejandra Travels, Hola Soy Natasha, Plex y Roberta con Maleta.

Tras conocer la noticia, Araya Vlogs celebró la nominación con sus seguidores en redes sociales e hizo un llamado para que los costarricenses lo apoyen con su voto, ya que el ganador será definido por el público a través de la plataforma oficial de los premios. El creador de contenido suma más de 3,8 millones de suscriptores en YouTube, donde se ha dado a conocer por documentar sus recorridos dentro y fuera de Costa Rica, mostrando destinos turísticos, experiencias culturales y aventuras alrededor del mundo.

La edición 2026 de los Premios Juventud se celebrará el 3 de septiembre en Marbella, España, marcando la primera vez que la ceremonia se realiza fuera de Estados Unidos. Las votaciones permanecerán abiertas hasta el 10 de agosto.