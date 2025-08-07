A partir de hoy, los productos costarricenses deberán pagar un arancel del 15% al ingresar a territorio estadounidense, debido a la entrada en vigor del aumento impuesto por el gobierno de Donald Trump a Costa Rica y otros socios comerciales.

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) confirmó que la razón del incremento del impuesto es el superávit de Costa Rica en la balanza comercial, es decir, la diferencia entre las exportaciones e importaciones entre ambos países.

“Este no es un tema de amistad, ni de cercanía o de colaboración. Utilizaron una regla, subieron el arancel para quien les vende más y lo mantuvieron a quienes les compran más a Estados Unidos. Las negociaciones continúan”, señaló el presidente Rodrigo Chaves.

Ante consultas sobre si se gestionará una reunión entre los presidentes de ambos países, en atención a la solicitud de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), el mandatario respondió que todos los canales de comunicación están abiertos y serán considerados.

Por su parte, el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, ejerció presión en la Asamblea Legislativa.

“Quiero pedirle a los señores diputados que hagan su tarea y que cumplan con aprobar las leyes que este país necesita para mejorar la competitividad de nuestra economía: jornadas excepcionales, armonización energética, la reforma al Instituto Nacional de Aprendizaje y la homologación de títulos”, comentó el jerarca.

Además, indicó que representantes del Comex estarían gestionando los detalles para una tercera reunión en Washington en las próximas semanas. Desde mayo, funcionarios del gobierno han estado negociando un acuerdo frente a las nuevas condiciones comerciales que representan los aranceles.

El cambio sorprendió al Ministerio de Comercio Exterior, ya que, según relató Tovar, en las conversaciones previas se les había indicado que se mantendría el 10% anunciado inicialmente, aunque el objetivo de la cartera era eliminar el impuesto a las exportaciones nacionales.

Impacto

En la industria productiva, el sector con mayor sensibilidad ante el aumento del arancel es el de dispositivos médicos, que exportó cerca de $6.000 millones durante el 2024 a Estados Unidos.

De acuerdo con Tovar, el 63% de las ventas de dispositivos médicos se dirigen al país norteamericano.

México se posiciona como uno de los principales beneficiarios, dado que el presidente Trump anunció una pausa de 90 días mientras se negociaba un acuerdo comercial.

Además, en el sector agrícola, productos como banano y café enfrentan una fuerte competencia de países centroamericanos y sudamericanos que pagan un impuesto menor al de Costa Rica.

Otro punto de preocupación para el ministro Tovar son las exportaciones de llantas, debido a la competencia del país mexicano en la industria automotriz.

Renzo Céspedes Analista Comercial “Al ser más caro comprar desde Costa Rica, los importadores estadounidenses van a preferir llevar producto de otros países que les resulte más barato, Esto nos coloca en una posición de desventaja con respecto a otros socios comerciales y se puede reducir la demanda de los productos costarricenses”.

Rodrigo Cubero Economista “Costa Rica pierde ventaja competitiva y esto puede afectar nuestras exportaciones. Aquí realmente hay un tema de preocupación, deberíamos ajustar la política monetaria para que el tipo de cambio mitigue el efecto adverso que está generando el arancel norteamericano”.