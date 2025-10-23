El ministro de Comercio Exterior (Comex), Manuel Tovar, solicitó a los Estados Unidos que las exportaciones que realiza Costa Rica de equipos de protección personal, insumos y dispositivos médicos sean considerados para estar exentos de aranceles.

El jerarca argumentó, en una carta publicada en la consulta pública abierta por la Oficina de Industria y Seguridad (BIS), que los bienes que salen de nuestro país fortalecen la seguridad de la nación norteamericana y que no representan ninguna amenaza a la misma.

“Las exportaciones de dispositivos médicos de Costa Rica garantizan un acceso confiable a productos críticos para la atención médica, contribuyen a la resiliencia de la cadena de suministro y provienen de un socio regional aliado que fortalece la seguridad nacional de Estados Unidos. Asegurar el acceso continuo a estos productos respalda la política de la Administración de ‘Hacer a América Saludable Nuevamente’ al proporcionar las condiciones para proteger la salud de los ciudadanos estadounidenses”, indicó Tovar.

El ministro destacó varios puntos a favor de nuestro país, como la proximidad física, el apego a la normativa internacional y los estándares de calidad que exige los Estados Unidos, al igual que un ambiente de estabilidad política que minimizan los riesgos asociados a la cadena internacional de suministros.

“Los principales beneficios de importar desde un socio regional confiable y seguro quedaron demostrados durante la pandemia de Covid-19, cuando los fabricantes mantuvieron una producción y envíos constantes. De hecho, Costa Rica ha demostrado ser un centro de manufactura de dispositivos médicos confiable y de alto rendimiento”, agregó el jerarca.

Desde Comex destacaron el incrementó de un 39% en las exportaciones entre el 2020 y el 2021. Además de que nuestro país es el quinto proveedor de bienes especializados en el área médica hacia el mercado estadounidense.

De acuerdo con datos del Consejo de Relaciones Internacionales de Estados Unidos, Costa Rica envió $6 mil millones en dispositivos en el 2024.

La imposición de tarifas llevaría a un aumentó de los costos médicos y un atraso en la llegada de dispositivos que pueden salvar la vida de los ciudadanos por lo que se pondría en riesgo la seguridad de Estados Unidos, según explicó Tovar en la nota.

Incluso mencionó que el esquema de las zonas francas, la cual exonera a las empresas del pago del Impuesto de Renta, les permite reinvertir los ahorros para generan una mayor innovación e investigación.

“Costa Rica funciona como un facilitador que es clave para la competitividad industrial de Estados Unidos, al impulsar a las empresas estadounidenses a innovar, expandirse internacionalmente y mantener el liderazgo tecnológico en el dinámico mercado global de dispositivos médicos”, concluyó Tovar.

A inicios de setiembre, el presidente Donald Trump ordenó que se iniciara una investigación para determinar si las importaciones de dispositivos médicos representan un tema de seguridad nacional para Estados Unidos, el mandatario podría imponer aranceles en estos bienes.

La BIS recibió más de 800 comentarios donde figuran empresas estadounidenses, cámaras de salud, hospitales, ministerios de comercios de los países del CAFTA y el Colegio de Ciencias Económicas, los cuales defienden el comercio libre de aranceles para el beneficio de ambos países.

Reacciones de empresas

Boston Scientific

“Boston Scientific depende de una cadena de suministro integrada globalmente para obtener componentes especializados, materias primas y productos terminados que no siempre son viables, económica o tecnológicamente, de producir a nivel nacional. Nuestras operaciones se desarrollan en gran medida en países aliados de Estados Unidos que cuentan con acuerdos de libre comercio como Costa Rica”.

Hologic

“La competitividad de la industria de tecnología médica estadounidense dependen de asociaciones con aliados confiables y ubicaciones cercanas para la producción. Estas alianzas son fundamentales para lograr agilidad en la cadena de suministro, calidad y eficiencia en costos. Costa Rica se ha consolidado como un líder centro para la manufactura de dispositivos médicos”.