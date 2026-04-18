Arabia Saudita se queda sin su técnico

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

París, Francia, AFP. – Hervé Renard anunció a la agencia AFP que fue destituido de su cargo de seleccionador de Arabia Saudita, menos de dos meses de que empiece el Mundial de fútbol de Norteamérica, en el que el combinado asiático será rival de España y Uruguay. Renard, de 57 años, había regresado para una segunda etapa como seleccionador a finales de 2024, y dirigió al equipo durante el último mundial, en Catar. Preguntado por la AFP si podía confirmar la información de su cese avanzada por la emisora francesa RMC, el técnico francés respondió afirmativamente. “Así es el fútbol… Arabia Saudita se ha clasificado siete veces para el Mundial, dos de ellas conmigo. Y sólo hay un entrenador que haya hecho las eliminatorias y el Mundial, y fui yo en 2022.

Al menos me queda ese orgullo”, añadió el técnico. Renard también estará para siempre en la historia del fútbol saudita al lograr una de sus mayores gestas, la victoria 2-1 contra Argentina en el primer partido del Mundial de Catar, que luego ganaría la Albiceleste de Lionel Messi.

En este Mundial, Arabia Saudita será rival de España y Uruguay en el grupo H, que completa Cabo Verde.

En la primera fase, Arabia Saudita debutará contra Uruguay el 15 de junio en Miami y seis días después jugará contra España en Atlanta.