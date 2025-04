Ricardo Millán

El lente del psiquiatra

Termino de comer y, cuando me levanto para recoger el plato, me quedo mirando a través de la ventana. Me llama la atención que hay un vecino en el parque con una expresión de satisfacción.

En un primer momento, siento curiosidad porque creo que está leyendo un libro y tengo la intención de ver la tapa; descubro, con decepción y una incómoda sensación de normalidad, que no es así, cuando capto el brillo del celular en su cara.

Poco después, como todos los domingos, leo la sección semanal de opinión de El País de España, donde encuentro artículos de dos de mis escritores favoritos: Martín Caparrós, con La palabra pantalla, y Rosa Montero, con Redes venenosas; ambos, como hacen prever sus títulos, tratan los efectos que la humanidad está sufriendo por el uso de los aparatos electrónicos.

Como suelo hacer con las buenas lecturas, procedo a compartirlos con amigos que sé que les puede interesar, y en ese momento recibo el vínculo para acceder al TEDxPuraVida que recientemente grabó, en el Colegio de Médicos, mi colega Luis Diego Herrera Amighetti. ¿Adivinan? Sí, también hablando de los riesgos de las redes sociales, en esta ocasión en niños y adolescentes.

Como todo lo anterior ocurrió en el transcurso de 30 minutos, sentí como si se tratara de un llamado para escribir este documento y compartir con ustedes algunas ideas puntuales.

De la estadística se dice mucho todos los días, y no es mi intención repetirla; conocerla poco cambia las conductas. Mi intención es, entonces, plantearles un reto, a usted, querido lector; a usted, querida lectora, para dar un paso al frente y, como adultos, lograr conductas más sanas para nosotros y para quienes influimos de forma directa o indirecta.

Hace poco, a raíz del artículo de esta columna titulado La dieta mental, una lectora me comentó su sensación de indigestión mental, producto del desbalance de información y tensión que había recibido recientemente. Quedé entonces haciéndome algunas preguntas: ¿qué hacer cuando estamos saturados de información?; incluso, en primer lugar, ¿nos percatamos de ello? ¿Cómo podemos reaccionar al respecto?

Entonces, aquí el reto sencillo que les traigo –que es, además, uno sano, de esos pocos libres de riesgos–: provoquemos un síndrome de abstinencia adrede por el no uso de electrónicos durante un tiempo que usted puede definir. Sí, así como lo lee. Sintámoslo, con todo lo que eso implica, sin salir corriendo a sustituirlo “por algo bueno o positivo”: no, solo démonos cuenta de la inquietud en el abdomen, del impulso automático en la mano por agarrar el celular de nuevo, de la respiración que se acelera.

Experimentemos la incomodidad, la irritación, el enojo con uno mismo por estar haciéndole caso a esta estúpida lectura, por cómo se nos pudo haber ocurrido semejante cosa.

Si esto no fuera suficiente, vayamos más allá y atrevámonos a desinstalar, por al menos una semana –o más, si es posible, en caso de reconocer las razones para hacerlo–, las aplicaciones de las redes sociales, y veamos qué pasa: ¿se mantiene el malestar igual o disminuye conforme pasan los días? ¿El sueño cambia para bien o para mal? ¿Y la pensadera, las preocupaciones, la capacidad de concentración, siguen siendo las mismas?

Volviendo al tema de los vínculos humanos, que tratamos en días recientes: ¿nos relacionamos igual con nuestros seres queridos?, ¿les prestamos la misma atención?, ¿o nos percatamos de algún cambio de parte de ellos? Al final, hagamos un recuento, mental o anotándolo en alguna parte, y revisémoslo días después para sacar más conclusiones.

Es posible que este ejercicio nos ayude a conocernos mejor y a descubrir cosas de nosotros mismos que desconocíamos.

Comparto dos de mis estrategias que me han resultado de provecho, sin esperar que se deban copiar siempre las mismas recetas; al fin y al cabo, todos somos distintos y manejamos las cosas según nuestras características. La primera es que, temprano en la noche, el celular está programado para activar el modo de sueño y se pone en blanco y negro.

Eso es, en términos sencillos, como pasar de un jugoso y apetitoso bistec a un pedazo de carne seca, tiesa y fría: con la ida de los colores se pierde todo el atractivo del electrónico y, por lo tanto, de seguir utilizándolo; es lo más desestimulante que puede haber. La segunda estrategia es ver las redes solo días específicos de la semana (en mi caso, lo hago solo los sábados y los domingos).

Esto produce dos efectos muy particulares: poco uso, porque el cerebro lo pide menos –digamos, está menos adicto–, y la toma de consciencia de la abstinencia de los lunes, donde, invariablemente, está el deseo constante, sobre todo durante la mañana, de volver a accederlas. Con consciencia, entonces, lo dejo ir y, rápidamente, en efecto, se va el malestar.

Estoy seguro de que estos experimentos nos darán información; quizás nos cuiden, tal vez protejan a las personas que nos importan y, esto sí sin duda alguna, por un rato, nos permitan volver a ser más libres.