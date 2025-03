El canciller de la República, Arnoldo André, aseguró que no se han violentado los derechos de los más de 200 migrantes deportados de los Estados Unidos que se encuentran recluidos en el Centro de Atención Temporal para personas Migrantes en condición de tránsito (Catem).

Las declaraciones se dan posterior a que la Defensoría de los Habitantes acusara restricciones de circulación, poca información y tratos diferenciados, entre otros temas. “A mí me extraña muchísimo que algunos pocos como la defensora manchen el nombre de Costa Rica y traten de insinuar maltrato o violación a los derechos humanos. El ministro de Seguridad Pública, don Mario Zamora, ha señalado que no hay irregularidades. La OIM (Organización Internacional para las Migraciones) y la Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) están en el sitio velando por el bienestar. No entiendo la finalidad de la defensora”, afirmó.

André insiste que están tratando de dar un tinte político al tema y algunos están aprovechando la situación de estas personas en vulnerabilidad para perfilarse políticamente. “Este año es preelectoral”, manifestó a Diario Extra.