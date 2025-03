“Soy tan profesional que pago mis terapias, entreno aparte, hago doble turno y sé que necesito estar bien al entrar en una edad avanzada. Venía teniendo una gran temporada y como dijo Maradona me cortaron las piernas, pero es parte de fútbol. Toca ser respetuosos con las decisiones”, mencionó el delantero de Guanacasteca Johan Venegas, sobre su momento en ese club.

El técnico José García le responde fuerte a Venegas y le dice que se debe adaptar a lo que él impone.

¿Por qué no juega Johan Venegas?

Es una decisión técnica y yo no voy a hablar más. Ya hablé con Venegas en su momento y tuvimos una reunión. No pasa nada, es un chaval que entrena bien, es amigo de los compañeros de equipo, no tiene problemas y yo no tengo problemas con Venegas. Hace un mes me hice cargo del equipo y estamos implantando un nivel de juego y los muchachos se deben adaptar. Aquí no es Venegas y 10 jugadores más, es un equipo que se debe adaptar a procesos de trabajo y yo tomo la decisión sobre los mejores que deben estar jugando. Esa es mi responsabilidad al 100%.

¿Qué le parece que Johan diga que le cortaron las piernas?

Él sigue entrenando, corriendo. No juega, pero se debe adaptar a los procesos de trabajo y al modelo de juego. Es así de fácil, no tengo problemas con Venegas. Me parece un profesional espectacular, pero se tiene que alinear con los procesos de trabajo y el modelo de juego. Debe aportar su calidad al grupo. Yo tuve una reunión con él, no está apartado del equipo y trabaja bien

¿Sigue usted como entrenador?

Pues por el momento sí.

¿Qué opina que desde la grada gritaran “fuera García”?

No es agradable para nadie que te estén gritando desde la banda, pero el aficionado es soberano y puede pedir cualquier cosa. No hay problema mientras se metan conmigo y no toquen a los jugadores. Les invito a que apoyen al equipo. Todos tenemos que unirnos.