Apuntan a cerrar la brecha digital con entrega masiva de computadoras

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Un plan que contempla la entrega de miles de computadoras a estudiantes y docentes busca reducir la brecha digital en el sistema educativo costarricense, con la meta de cerrarla por completo en 2027 mediante inversión pública y financiamiento internacional.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) afina actualmente el cartel de licitación para adquirir cerca de 20.000 equipos, los cuales comenzarían a distribuirse entre 2026 y 2027 en centros educativos de todo el país. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia que pretende modernizar el acceso a la tecnología en las aulas y fortalecer los procesos de enseñanza.

El jerarca de la cartera, Leonardo Sánchez, explicó a Grupo Extra que el avance tecnológico obliga a las autoridades a actualizar constantemente las herramientas disponibles en el sistema educativo.

“La conectividad cambia muy rápido, la tecnología y las velocidades, y nosotros hemos ido poco a poco adaptándonos a esos cambios, tratando de mejorar las velocidades o la tecnología e integrar herramientas digitales en la enseñanza”, dijo Sánchez.

El proyecto no solo contempla la renovación de equipos en los centros educativos, sino también la asignación de computadoras personales tanto para estudiantes como para docentes, con el objetivo de facilitar el acceso continuo a recursos digitales.

Según detalló Sánchez, estos dispositivos incluirán programas, licencias y aplicaciones orientadas a mejorar la mediación pedagógica dentro y fuera del aula.

Proyecto de ley

El alcance del plan podría ampliarse, según Sánchez, si la Asamblea Legislativa aprueba un préstamo internacional gestionado con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este financiamiento permitiría una inversión de hasta $142 millones, lo que abriría la posibilidad de universalizar el acceso a dispositivos tecnológicos en el sistema educativo público.

“Estamos hablando de $142 millones para comprar computadoras y la idea es con eso cerrar ya la brecha y darle una computadora a cada estudiante”, afirmó el ministro.

A pesar de que el 99% de los centros educativos del país ya cuenta con computadoras, las autoridades reconocen que muchos de estos equipos requieren ser sustituidos o actualizados debido a su antigüedad o limitaciones tecnológicas.

En ese sentido, la estrategia también busca renovar el parque tecnológico existente para responder a las nuevas demandas educativas.

¿Cómo se entregarán?

El modelo planteado incluye tres niveles de intervención: dotación de equipos en centros educativos, asignación individual para estudiantes y entrega de dispositivos a docentes.

En el caso del estudiantado, las computadoras serían de uso personal durante su permanencia en el sistema educativo, con la obligación de devolverlas al finalizar su ciclo académico o cuando concluya la vida útil del equipo.

Sánchez subrayó que, incluso si el financiamiento externo no se concreta, el MEP continuará impulsando la modernización tecnológica con recursos propios.