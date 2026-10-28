Apuñalan hombre a plena luz del día: Lo trasladan grave

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Un hombre adulto fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios (HSJD), luego de resultar herido con un arma blanca en Barrio Cuba, San José.

De acuerdo con información de la Cruz Roja Costarricense, la atención de la emergencia se reportó a las 12:54 p.m. en el sector de El Pochote.

El hombre presentaba una herida en el tórax (aparentemente por un punzón), por lo que fue atendido por personal de una unidad avanzada de la Cruz Roja y posteriormente trasladado al centro médico.

De momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho ni sobre la identidad de la víctima.