La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aprobó una rebaja en las tarifas de autobús que beneficiará a los usuarios de diversas rutas en el país.

Los ajustes, que van desde ¢5 hasta ¢50, aplican para el 46% del pliego tarifario nacional.

Causa principal: la baja en combustibles

Según ARESEP, la rebaja responde principalmente a la disminución de un 4,3% en el precio de los combustibles, registrada entre el segundo semestre de 2024 y el primero de 2025.

La revisión de tarifas de autobús se realiza cada semestre y considera factores como salarios, costos de mantenimiento, insumos y combustibles.

Foto: Randall Sandoval.

Reducción diferenciada por tipo de empresa y SINPE-TP

El ajuste también toma en cuenta el tamaño de la empresa operadora y el uso del sistema de pago electrónico SINPE-TP.

Datos de Aresep

En el caso de las rutas con SINPE-TP, la rebaja refleja también la reducción en las comisiones de uso del sistema, que pasaron de 24,3% a 22,7% por la incorporación de nuevas empresas.

Los ajustes serían efectivos para el 46% de las tarifas que conforman el pliego por efecto del redondeo, de acuerdo a la siguiente distribución:

Datos de Aresep

Ejemplos de rutas con rebajas

Datos Aresep

Vigencia de las nuevas tarifas

Las tarifas ajustadas entrarán en vigor 2 días hábiles después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Los usuarios pueden consultar las tarifas actualizadas en el portal https://aresep.go.cr/autobus/tarifas/ o en la aplicación móvil gratuita “Aresep Contigo”.