Aprueban donación de terreno para Área de Salud en Cartago

La donación de un terreno de la Municipalidad de Cartago a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para la construcción de la nueva Área de Salud de Cartago fue aprobada este jueves por la Junta Directiva de la institución.

El inmueble de 7.692 metros cuadrados estaba contemplado en el fideicomiso inmobiliario CCSS/BCR desde el año 2017, y la ausencia de un terreno propicio mantenía el proyecto estancado.

De acuerdo con la CCSS, el terreno superó estudios técnicos para confirmar la factibilidad para albergar el centro médico.

“Lo que procede ahora es que nosotros podamos con este acuerdo de la Junta Directiva inscribir el terreno en la Registro Nacional y comparecer ante la notaría el estado para la firma del traspaso de la donación correspondiente. Es posible iniciar con los procesos de anteproyecto y posteriormente con la licitación del diseño y la construcción del proyecto”, explicó el Dr. Álvaro Rodríguez Montero, director médico.

Se proyecta una edificación de 2 niveles, más un piso destinado exclusivamente a parqueos.