A partir de la próxima semana, el litro de gasolina sufrirá un aumento hasta los ¢748, esto tras el reciente ajuste aprobado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) como parte del estudio extraordinario de abril 2026.

Según explicó Mario Mora, intendente de Energía de la Aresep, esta panorama era el esperado debido al incremento del precio internacional del petróleo, todo esto relacionado a conflictos internacionales.

“Costa Rica enfrenta ya el impacto de la guerra en Medio Oriente. Esta situación ha provocado no solo un aumento en el precio del petróleo crudo, sino también en el precio internacional de todos los productos terminados, es decir, de los combustibles refinados que importa Recope”, detalló Mora.

Si bien este incremento responde a los solicitado por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), la autoridad reguladora definió montos superiores a los esperados; dejando el litro del diésel en ¢716, un incremento de ¢152; mientras que la Super y Regular tendrán un costo de ¢733 y ¢748 por litro respectivamente.

“Este aumento por su naturaleza tiene un impacto en todos los sectores de consumo. De manera directa impacta el sector transporte, tanto público como privado. Estamos hablando de alrededor de 1.9 millones de usuarios”, explicó Mora.

Además, la institución detalló que el aumento en la gasolina responde a que “Costa Rica depende de la importación de todos los combustibles que utiliza a diario y que los mercados energéticos son altamente sensibles a las situaciones geopolíticas”.

¿Cuantó será el aumento en la gasolina?

Así serán los aumentos según indicó Aresep

El intendente de Energía explicó que esto además podría generar aumentos en todos los productos nacionales, igualmente explicado debido a los conflictos internacionales.

“En este caso, la guerra en Medio Oriente que impacta toda la cadena de valor, así como la logística que sustenta el trasiego, tanto del petróleo crudo como de los productos terminados. Los nuevos precios entrarán a regir la próxima semana, al día siguiente de que se publique la resolución en el Diario Oficial la Gaceta”, concluyó.