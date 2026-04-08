Aprobada iniciativa para mejorar paradas de taxis, buses y tren

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Los diputados aprobaron en segundo debate una iniciativa que pretende atender la construcción, el funcionamiento y la mejora de la infraestructura de las paradas de transporte público de todo el país.
Un total de 40 legisladores votaron a favor del expediente de ley 23.162 “Ley para la construcción, mejora y administración de las paradas de autobús, tren y taxi”, del diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Francisco Nicolás.
La normativa obliga al Cosevi a invertir anualmente un total de mil millones de colones por un periodo de cinco años para la seguridad, la mejora y la integración de las paradas de buses, taxis y trenes.
Asimismo, en la ley se establecen puntos destacados como:
El encargado del diseño y la fiscalización de las obras será el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) y clarifica las competencias de cada institución para evitar vacíos de mantenimiento.
Las municipalidades serán las responsables de rutas cantonales y paradas de taxis locales; mientras que el Consejo de Transporte Público (CTP) y el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) serán los encargados de las rutas nacionales.
Asimismo, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) será la entidad a cargo de las estaciones de tren para asegurar salas de espera techadas y sitios seguros.
Finalmente, la Contraloría General de la República (CGR) será el ente encargado de evaluar anualmente el cumplimiento de la ejecución en estos puntos de espera del transporte público.