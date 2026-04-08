Aprobada iniciativa para mejorar paradas de taxis, buses y tren

Propuesta de ley del diputado Francisco Nicolás.

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Los diputados aprobaron en segundo debate una iniciativa que pretende atender la construcción, el funcionamiento y la mejora de la infraestructura de las paradas de transporte público de todo el país.

Un total de 40 legisladores votaron a favor del expediente de ley 23.162 “Ley para la construcción, mejora y administración de las paradas de autobús, tren y taxi”, del diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Francisco Nicolás.

Fotografía: Randall Sandoval.

La normativa obliga al Cosevi a invertir anualmente un total de mil millones de colones por un periodo de cinco años para la seguridad, la mejora y la integración de las paradas de buses, taxis y trenes.

Asimismo, en la ley se establecen puntos destacados como:

  • Declaratoria de servicio público: Se reconoce la responsabilidad de las administraciones públicas por la ausencia o mala prestación de este servicio.
  • Accesibilidad universal: Todas las infraestructuras deberán cumplir estrictamente con la Ley n.º 7600, garantizando igualdad de oportunidades para personas con discapacidad.
  • Tecnología y conectividad: Se autorizan alianzas público-privadas para ofrecer internet gratuito y dispositivos de transmisión de red celular en las paradas y estaciones.
  • Información en tiempo real: Las paradas deberán contar con mapas, indicaciones de rutas y horarios de servicios.

El encargado del diseño y la fiscalización de las obras será el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) y clarifica las competencias de cada institución para evitar vacíos de mantenimiento.

Las municipalidades serán las responsables de rutas cantonales y paradas de taxis locales; mientras que el Consejo de Transporte Público (CTP) y el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) serán los encargados de las rutas nacionales.

Fotos: Mauricio Aguilar

Asimismo, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) será la entidad a cargo de las estaciones de tren para asegurar salas de espera techadas y sitios seguros.

Finalmente, la Contraloría General de la República (CGR) será el ente encargado de evaluar anualmente el cumplimiento de la ejecución en estos puntos de espera del transporte público.

Foto: Randall Sandoval.