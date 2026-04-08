Aprobada iniciativa para mejorar paradas de taxis, buses y tren

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Los diputados aprobaron en segundo debate una iniciativa que pretende atender la construcción, el funcionamiento y la mejora de la infraestructura de las paradas de transporte público de todo el país.

Un total de 40 legisladores votaron a favor del expediente de ley 23.162 “Ley para la construcción, mejora y administración de las paradas de autobús, tren y taxi”, del diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Francisco Nicolás.

Fotografía: Randall Sandoval.

La normativa obliga al Cosevi a invertir anualmente un total de mil millones de colones por un periodo de cinco años para la seguridad, la mejora y la integración de las paradas de buses, taxis y trenes.

Asimismo, en la ley se establecen puntos destacados como:

Declaratoria de servicio público: Se reconoce la responsabilidad de las administraciones públicas por la ausencia o mala prestación de este servicio.

Accesibilidad universal: Todas las infraestructuras deberán cumplir estrictamente con la Ley n.º 7600, garantizando igualdad de oportunidades para personas con discapacidad.

Tecnología y conectividad: Se autorizan alianzas público-privadas para ofrecer internet gratuito y dispositivos de transmisión de red celular en las paradas y estaciones.

Información en tiempo real: Las paradas deberán contar con mapas, indicaciones de rutas y horarios de servicios.

El encargado del diseño y la fiscalización de las obras será el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) y clarifica las competencias de cada institución para evitar vacíos de mantenimiento.

Las municipalidades serán las responsables de rutas cantonales y paradas de taxis locales; mientras que el Consejo de Transporte Público (CTP) y el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) serán los encargados de las rutas nacionales.

Fotos: Mauricio Aguilar

Asimismo, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) será la entidad a cargo de las estaciones de tren para asegurar salas de espera techadas y sitios seguros.

Finalmente, la Contraloría General de la República (CGR) será el ente encargado de evaluar anualmente el cumplimiento de la ejecución en estos puntos de espera del transporte público.