Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Transcurridos sus primeros cuatro meses de gestión, la presidenta Laura Fernández Delgado obtiene una calificación ciudadana de 6,98 sobre 10, según una encuesta del Instituto de Estudios en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).

La cifra supera el 6,70 con el que cerró Rodrigo Chaves en marzo de 2026, pero se ubica por debajo del 7,65 que registró el expresidente al iniciar su mandato en 2022.

El informe del Idespo-UNA evidencia una aprobación moderada de la gestión del Ejecutivo.

Las áreas mejor valoradas por la población son la protección de la naturaleza (6,43) y la economía (6,32), mientras que salud (5,73), seguridad ciudadana (5,46) y combate a la pobreza (5,25) registran las calificaciones más bajas. La inseguridad se consolida como el problema más grave del país para cuatro de cada diez costarricenses.

Sobre este panorama, el investigador del Idespo-UNA, José Andrés Díaz, resalta que, al sumar la seguridad ciudadana con el narcotráfico (11,2 %), más de la mitad de la población identifica estos temas como el principal problema que enfrenta el país.

“Tenemos más del 51 % de la población que considera que en la seguridad está el principal problema que enfrenta el país”, dijo el investigador, en sintonía con el 52,6 % que evalúa la situación como “mala o muy mala”.

Asimismo, al analizar el desempeño del gabinete, Díaz se refirió a la valoración de Rodrigo Chaves como ministro de la Presidencia (6,40) y ministro de Hacienda (6,23). Según el investigador, “la ciudadanía lo percibía mejor en el rol de presidente que en el rol de ministro” y “no está cumpliendo con las expectativas”.

Por su parte, ante el contexto social e institucional, la investigadora del Idespo-UNA, Laura Solís, destaca la amplia aceptación de las movilizaciones sociales (86,5 %).

Solís afirma que la manifestación “sigue siendo un mecanismo importante para la defensa de derechos” e incluso “uno de los pocos mecanismos de escucha de la ciudadanía para expresar sus opiniones”.

Finalmente, sobre los roces entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, Solís explica que existen opiniones divididas y observa que el apoyo al Gobierno disminuye cuando la confrontación pasa a “una acción directa como una querella o una acusación”.