La Municipalidad de San José invita a vecinos y vecinas del cantón a participar en los talleres gratuitos de Swing, Bolero Criollo y Rap, una iniciativa que busca rescatar las tradiciones costarricenses y, al mismo tiempo, impulsar nuevas expresiones artísticas urbanas.

Durante 11 sábados impartirán clases presenciales en distintas comunidades josefinas.

Los talleres de swing y bolero criollo, declarados patrimonio cultural inmaterial de Costa Rica, promoverán el aprendizaje de estos ritmos tradicionales, mientras que los espacios dedicados al rap y las batallas de freestyle fomentarán la creatividad, la improvisación y el talento juvenil.

Al finalizar, los participantes presentarán lo aprendido en el Festival “San José Te Quiere Aquí”, que se llevará a cabo los días 27 y 28 de diciembre.

Las personas interesadas pueden consultar el cronograma de fechas, lugares y horarios por medio de las redes oficiales de la Municipalidad de San José, o bien comunicarse al teléfono 2547-6388 o al correo scoto@msj.go.cr, en horario de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.