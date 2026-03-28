Aprenda cuáles son los cuidados que debe tener su mascota en la vejez 

Las mascotas viven más años en Costa Rica, pero especialistas advierten sobre un aumento en enfermedades como el cáncer en su etapa de vejez.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 6 de cada 10 hogares tienen al menos una mascota. Veterinarios señalan que, a partir de los 7 u 8 años, los animales se vuelven más vulnerables y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas.

“Cuando una mascota envejece, los controles veterinarios deben ser más frecuentes. Esto permite detectar enfermedades como el cáncer de manera temprana y ofrecer tratamientos que ayuden a mantener su bienestar”, explica Manuela Mora, veterinaria oncóloga.

Además, los especialistas hacen un llamado a los dueños a estar atentos a señales de alerta como pérdida de peso, cambios en el apetito, cansancio inusual, aparición de bultos o alteraciones en el comportamiento, ya que estos pueden ser indicios de enfermedades que requieren atención oportuna.

Sin embargo, cuando la enfermedad avanza y el sufrimiento ya no puede ser controlado, la conversación cambia. En estos casos, la eutanasia puede plantearse como una decisión para evitar dolor innecesario en la mascota.

“Hablar de eutanasia nunca es fácil, pero cuando el sufrimiento ya no puede aliviarse, puede ser un acto de amor. Lo importante es que las familias sepan que no están solas y que los veterinarios estamos para acompañarlas en ese proceso”, agrega.

En ese contexto, la clave está en el acompañamiento y la observación diaria, según indican los especialistas, por lo que identificar si la mascota aún disfruta de sus rutinas y si mantiene más días buenos que malos es esencial.