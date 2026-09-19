Aprenda a recoger y desechar correctamente las heces de su mascota

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Salir a caminar con su mascota implica mucho más que disfrutar de un paseo. También requiere responsabilidad con la higiene, por eso, recoger las heces del animal y desecharlas adecuadamente es una tarea que todos los tutores deben cumplir.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Randall Sandoval.

El Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria alertó sobre como hacer estas prácticas adecuadamente.

Cuando su perro haga sus necesidades durante un paseo, utilice una bolsa para recoger el excremento y asegúrese de no dejarlo en la vía pública.

Si no encuentra un basurero cerca, la recomendación es llevarse la bolsa a casa y disponer su contenido en el inodoro.

Otra alternativa es utilizar las heces en una compostera, siempre con el cuidado de que el abono no se destine a plantas de consumo humano, como hortalizas o vegetales.

“Parte de nuestra responsabilidad como tutores es entender que si tenemos una mascota de raza grande que puede salirse del control de su tutor, debe salir con bozal a vía pública, incluso si es un perro de raza pequeña que es reactivo o más agresivo. La prevención es la mejor opción, los tutores son los responsables de lo que pasa con cada mascota”, indicó, Silvia Coto, presidenta del Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria.

Con pequeñas acciones durante cada paseo, los tutores pueden contribuir a una mejor convivencia entre las mascotas, sus familias y el resto de la comunidad.