El sobrepeso en las mascotas se ha convertido en uno de los problemas de salud más frecuentes en perros y gatos, pero también en uno de los más prevenibles si se adoptan hábitos adecuados desde casa.

Especialistas señalan que una alimentación balanceada es clave para evitar el aumento de peso. Elegir el alimento según la edad, tamaño y nivel de actividad del animal permite controlar mejor las calorías que consume y mantener un equilibrio nutricional. Además, se recomienda establecer horarios fijos de comida y evitar dar sobras o premios en exceso, ya que estos suelen aportar calorías adicionales que no siempre se toman en cuenta. El control de porciones es fundamental para prevenir el sobrepeso.

Otro aspecto importante es complementar la alimentación con actividad física diaria. Paseos, juegos y ejercicios ayudan a mantener a las mascotas activas y a quemar energía.

Además, es importante que los dueños aprendan a identificar señales tempranas de sobrepeso, como la dificultad para palpar las costillas, la falta de cintura visible o una disminución en la energía del animal. Realizar controles periódicos de peso y consultar con un veterinario permite ajustar la alimentación a tiempo y evitar que el problema avance.

Prevenir el sobrepeso no solo mejora la calidad de vida de los animales, sino que también reduce el riesgo de enfermedades como problemas articulares, cardíacos o metabólicos.

Por eso, los expertos recomiendan combinar buena alimentación, ejercicio y seguimiento veterinario para mantener a las mascotas saludables.