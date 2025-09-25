De Google a Silicon Valley, Luis Angulo, ingeniero costarricense, lidera un emprendimiento que combina lujo accesible, inteligencia artificial y logística global para transformar cómo se compra moda en línea.

Se trata de Atorie, una plataforma fundada en Silicon Valley por el tico, exingeniero de Google, y el emprendedor francés Redouane, miembro de la lista Forbes 30 Under 30.

“Junto con mi socio vimos una oportunidad de traer experiencias de moda utilizando la inteligencia artificial y combinarlo con un sistema de proveeduría un poco más moderno, donde es más eficiente, y también trabajamos con proveedores de marcas de lujo, entonces son de mejor calidad posible”, explicó.

Joven tico desarrolla innovadora app de moda. Foto: Mauricio Aguilar.

La propuesta ya genera impacto: en solo 6 meses ha alcanzado más de 4 millones de dólares en ventas anualizadas y se perfila como uno de los startups tecnológicos más prometedoras del sector.

De Costa Rica a la frontera de la innovación

Luis Angulo, de 28 años y originario de San José, estudió Ciencias Computacionales e Ingeniería Eléctrica en la Universidad de California, Berkeley.

Más tarde se unió a Google, donde trabajó casi 4 años en tecnologías emergentes. Sin embargo, decidió dejar ese camino para apostar por su propio proyecto.

“Desde que estaba en la universidad siempre he tratado de empezar mis propios proyectos, y hacer diferentes apps, crear experiencias para la gente. Creo que lo más importante fue como dar el salto, obviamente fue bastante difícil, pero renunciar a Google y nada más apostar en uno mismo creo que fue el paso más importante, de ahí es un proceso de aprendizaje, de prueba y error”, recordó Angulo, al describir el paso decisivo que lo llevó a cofundar Atorie.

Joven tico desarrolla innovadora app de moda. Foto: Mauricio Aguilar.

El nombre de la plataforma proviene del japonés y está inspirado en el término francés atelier (taller), reflejando la visión de combinar artesanía, calidad y tecnología.

Tecnología aplicada a la moda

Más que un marketplace, Atorie se define como una empresa tecnológica que utiliza inteligencia artificial para personalizar experiencias de compra, recomendar productos entre un catálogo de más de 15 mil artículos y entrenar modelos que ayudan a los clientes a crear atuendos con base en tendencias actuales.

Joven tico desarrolla innovadora app de moda. Foto: Mauricio Aguilar.

“La manera que todos interactuamos con la tecnología va cambiando poco a poco. Lo que hacíamos hace dos años es muy diferente a lo que hacemos ahora, como con Chat GPT o tecnología de asesor. Creo que eso va a cambiar en todos los panoramas. Creo que la idea todavía es poder ir encontrando cuáles son las herramientas de inteligencia artificial que sí van a ser valiosas”, asegura Luis, quien lidera el desarrollo tecnológico de la app.

La plataforma trabaja con más de 50 proveedores internacionales y mantiene estrictos controles de calidad, con el objetivo de ofrecer lujo accesible en materiales como cuero, cashmere o lana merina, pero a precios competitivos.

Joven tico desarrolla innovadora app de moda. Foto: Mauricio Aguilar.

Atorie es además la primera empresa con un fundador costarricense en recibir inversión directa de Andreessen Horowitz (a16z), uno de los fondos de capital de riesgo más influyentes de Silicon Valley.

“Para mí ha sido como una meta que siempre he tenido, igual yéndome a Estados Unidos, siempre la meta había sido ser parte de Silicon Valley… Todos estos emprendedores que logran dar el siguiente paso y también poder trabajar con nuestro inversionista, que es Andreessen Horowitz, uno de los mayores fondos de inversión a nivel mundial es un privilegio”, expresó.

Expansión global

Aunque la plataforma aún no ofrece envíos a Costa Rica, Angulo asegura que buscan contratar talento local y expandir operaciones en Latinoamérica.

“Nosotros trabajamos solo con proveedores que tienen todo propio, son marcas que los dueños son los proveedores, la misma compañía está integrada desde marca hasta manufactura, entonces, esto es un modelo de negocio nuevo, que está empezando a nacer justo en Asia. La idea es empezar ahí y expandir global, si encontramos proveedores que tengan el nivel de calidad y que puedan mantener el nivel de volumen que nosotros necesitamos, pues serán bienvenidos”, indicó.

Joven tico desarrolla innovadora app de moda. Foto: Mauricio Aguilar.

Actualmente, Atorie opera en Estados Unidos y Europa, con clientes en países tan diversos como Alemania, Emiratos Árabes y Francia.

“Hay gente que son los mejores en el mundo en lo que hacen. Y saber que uno está trabajando con esa gente, y saber que uno viniendo desde Costa Rica también puede estar en los mejores niveles a nivel global es un sueño hecho realidad”, concluyó Angulo.

Con un modelo que mezcla innovación tecnológica, visión emprendedora y calidad de diseño, Atorie se perfila como una innovadora plataforma en la transformación de la moda digital a nivel mundial.